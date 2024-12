Dal Psc tagliato al Pnissi, governo regionale ripesca la diga Disueri: “Ora settanta milioni di euro”

“Per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della diga Disueri, a Gela, l’importo iniziale di 20 milioni è passato a 70 milioni. Gli interventi per l’invaso, a uso essenzialmente del settore agricolo, sono stati inseriti nella classe B del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pnissi). La progettazione era già stata finanziata con il ciclo di programmazione Fsc 2014-2020”, riporta la nota. Niente da fare invece per l’officina della gioventù, per la riqualificazione dell’area a nord del museo archeologico e per il collegamento tra piazza Eleusi e la statale 115. Per questi tre progetti, tutti inizialmente inclusi nel sistema “Patto per il sud”, l’ammontare definanziato supera i sette milioni di euro, sempre a causa della mancata formalizzazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, entro il 31 dicembre 2022.