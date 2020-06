Dal “Vittorio Emanuele” alla Rsa lombarda con 0 contagi, Cantella: “Covid non entra”

Sono novanta gli operatori fissi, che in questi mesi di emergenza Covid si sono alternati regolarmente per assistere i pazienti ed evitare contagi dall’esterno. I parenti hanno mantenuto i contatti solo attraverso videochiamate. Da gennaio, solo cinque decessi ma non per Covid. Cantella non sa ancora fino a quando in Lombardia il virus sarà così virulento, ma ribadisce che le misure stringenti non verranno allentate, almeno fino a nuovo ordine. “Siamo pronti alle emergenze – ha aggiunto – quando c’erano le prime avvisaglie abbiamo fatto scorte, anche di antibiotici che alla fine non abbiamo utilizzato perché fortunatamente non sono serviti ai nostri ospiti”.