D’Aleo verso supporto tecnico all’amministrazione Greco, “ma nessun ruolo politico”

Gela. Le scintille politiche e i toni pesanti, nelle ultime settimane, sono all’ordine del giorno. L’amministrazione comunale, che deve anche proiettarsi in una fase post-Covid, visto che in città l’emergenza sanitaria più profonda sembra superata, cerca di serrare i ranghi. Il sindaco Lucio Greco, a breve, potrebbe chiudere il cerchio della sua “nuova” giunta. C’è anche chi si è messo a disposizione, per un supporto tecnico all’azione dell’amministrazione comunale. L’avvocato Giuseppe D’Aleo, che fu assessore all’urbanistica nella giunta Fasulo, potrebbe assicurare questo tipo di sostegno, tecnico e professionale. Una decisione ufficiale, da Palazzo di Città, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il legale conferma. “Ho presentato un curriculum – dice – vedremo se sarà giudicato valido. Per ora, c’è solo questo. Voglio subito chiarire, non ci sarà nessun impegno politico. Non ho alcuna intenzione di riprendere la politica attiva. Sono invece convinto che in momenti di difficoltà per l’intera città, chi ne ha la possibilità dovrebbe mettersi a disposizione. Forse, se si fosse fatto anche in passato non ci saremmo trovati in questa situazione”.