Da Disueri ancora acqua in mare, Orlando: “Davanti al disastro silenzio amministrazione”

Gela. Nelle campagne locali l’emergenza è quotidiana. Anche oggi, a nessuno è sfuggito il suono della sirena che ha segnalato l’acqua della diga Disueri rilasciata in mare. Per tanti, è quasi una beffa. Gli agricoltori del territorio non hanno forniture ma intanto l’acqua finisce in mare. Pare che l’operazione sia dovuta all’esigenza di una manovra tecnica, legata anche alle recenti piogge. Il problema, enorme, però rimane irrisolto. Dalle dighe non arriva l’acqua necessaria e migliaia di aziende sono sull’orlo della crisi. “La condotta di Cimia è nuovamente fuori servizio per un guasto – ricordano gli agricoltori – e rimane senza soluzione anche il problema che ha determinato la rottura della tubatura proprio di Disueri. Aspettiamo da mesi un vero ripristino, che non c’è mai stato”. Già la scorsa settimana, avevamo riferito del guasto alla condotta Cimia, che non permette l’afflusso di acqua alla vasca Badia. La crisi è senza fine e priva di soluzioni.