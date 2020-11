Dalla disperazione ad una nuova vita, un imprenditore gelese ha assunto Nick Morello

Oggi è sorridente, quel suo gesto ha colpito al cuore tanti gelesi, soprattutto uno. Un imprenditore, vecchio amico di Nicky, che ha preso in mano il telefono, lo ha chiamato e gli ha offerto un lavoro. Nicky partirà domani per la Germania, dove affronterà la nuova avventura da operaio in un cantiere. Un bell’epilogo per una storia che aveva commosso tutti. Un lieto fine per cui il giovane padre di famiglia vuole ringraziare il suo neo datore di lavoro. Grande la gioia in famiglia, dopo la paura dei giorni scorsi, oggi una grande festa per loro e domani la partenza che restituirà il sorriso e la serenità a Nick, la moglie e i suoi quattro bimbi.