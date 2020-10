Dalla formazione al lavoro, alcuni corsisti dell’Enaip assunti dalla Ascot

Gela. Anche nel meridione uno stage può diventare lavoro. E’ accaduto per sei allievi del corso di “Addetto agli Impianti Elettrici Industriali”, promosso dall’Enaip di Caltanissetta, presieduto da Giuseppe Garufo, relativo all’avviso 20 bandito dal dipartimento regionale all’Istruzione e Formazione. I corsisti, Simone Di Dio, Fabio Pendolino, Simone Lanzafame, Demetro Campailla e Cristoforo Andrea Mezzasalma, hanno ottenuto un contratto a tempo determinato dalla prestigiosa società Ascot che opera in 59 paesi nel mondo.

Sono stati notati durante lo stage dai vertici dell’azienda leader per la fornitura e realizzazione di generatori elettrici, retta dall’amministratore unico, Michele Greca, sita nella zona industriale di contrada Brucazzi. E’ bastato concludere il periodo formativo, in aula e in azienda, e ottenere la qualifica di “Addetto agli Impianti Elettrici Industriali” per varcare la soglia del mondo del lavoro.