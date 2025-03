“Dalla maggioranza solo populismo”, Cosentino: “Variazione sul Presti non poteva essere votata”

Gela. Era assente, ieri in aula consiliare, per ragioni di carattere personale. Il consigliere Grazia Cosentino condivide però la posizione espressa dalla minoranza sulla variazione di bilancio per lo stadio “Presti”. Allontana gli affondi degli esponenti di maggioranza. Nessuna uscita dall’aula per boicottare l’atto, anzi. “Le dichiarazioni di alcuni consiglieri, oltre che lasciarmi basita, mi obbligano a delle precisazioni dovute alla cittadinanza e agli sportivi gelesi. Anzitutto al consigliere Faraci suggerirei maggiore rispetto nei confronti di tutti i consiglieri, minoranza compresa. Non siamo stupidi e l’atto lo abbiamo compreso molto bene. Forse i consiglieri che fanno solo populismo non hanno ben capito quali siano le responsabilità che si assumono quando gli atti devono essere votati dal consiglio comunale. Come hanno già detto altri consiglieri di minoranza, noi non ci sottraiamo ai nostri doveri – spiega Cosentino che è anche ex dirigente dell’ente – quando gli atti da votare interessano la città, ma pretendiamo il dovuto rispetto, cosi come vanno rispettati i pareri dei revisori”. Per l’ingegnere, l’atto portato in aula non ha i presupposti per l’approvazione.