Dalla paura al sorriso, Giudice dice grazie. “Medici eccezionali, neurologia merita di più”

Gela. Il peggio è passato e da buon sindacalista ha constatato che un conto è raccontarla la sanità, un’altra viverla in prima persona. Per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute Ignazio Giudice, segretario regionale della Cgil, ha utilizzato la sua pagina social. Il malore improvviso, il primo ricovero all’ospedale di Gela, i controlli rapidi ed il trasferimento immediato al Garibaldi di Catania. L’intervento chirurgico d’urgenza, due giorni in Rianimazione ed oggi il sorriso.

“Non sarò mai grato abbastanza al professore Giovanni Nicoletti – scrive Giudice – (in foto con lui) ed alla sua equipe, 30 professionisti, eccellenza siciliana per professionalità e umanità. Il mio sorriso è dedicato a loro, la mia ragione pure perchè l’esistenza è conquista e le mani competenti vanno onorate e devono avere mezzi moderni per salvare la vita, per questo farò una donazione con umiltà e rispetto, le mani competenti meritano strumenti”.

I due giorni in un lettino del reparto di Rianimazione ti danno il tempo per pensare con lucidità.