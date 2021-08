Dalla polizia in tenuta da mare: “più decoro”, pregiudicato cerca di aggredire agente

Gela. Si è presentato in commissariato, per apporre la firma in quanto sottoposto a sorveglianza speciale, praticamente in tenuta da mare. Un poliziotto presente ha comunicato ad un pregiudicato locale che quel tipo di abbigliamento non era consono e per tutta risposta è stato insultato e quasi aggredito. Sono dovuti intervenire altri poliziotti per evitare che la vicenda degenerasse oltre ogni limite. Una situazione, ritenuta grave dalla questura di Caltanissetta, che ha deciso di vietare ogni accesso agli uffici di polizia, quando l’abbigliamento non sia “decoroso”. In una missiva, il questore Emanuele Ricifari, spiega il provvedimento assunto, scrivendo che “tutti i giorni gli uffici aperti al pubblico della questura e dei Commissariati ricevono cittadini per erogare i propri servizi. E tutti i giorni e, molte volte ogni giorno, ci sono persone che dimenticano dove si recano e quale sia l’atteggiamento, semplicemente urbano, da tenere in un ufficio pubblico e che per giunta è un ufficio di un’autorità dello Stato”.