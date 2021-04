Dalla Regione 264 milioni per gli impianti, nella lista l’ampliamento di Timpazzo

Gela. La scorsa settimana, i vertici della Srr4 e quelli della “Impianti Srr” hanno inoltrato in Regione le carte per il nuovo impianto di compostaggio, da realizzare a Timpazzo. Ora, si attende il via libera dal dipartimento acqua e rifiuti. Il governo regionale, però, sfruttando la riprogrammazione delle risorse comunitarie, ha stabilito di stanziare una cifra pesante, 264 milioni di euro, ai quali si aggiungono 3 milioni per il fondo destinato alla progettazione. Somme che verranno destinate alle Srr, per l’impiantistica. Nella tabella stilata dai tecnici del dipartimento acqua e rifiuti e sottoscritta ad inizio aprile dal dirigente generale Calogero Foti c’è anche l’ampliamento della vasca della discarica Timpazzo. Quindici milioni di euro per lavori che dovrebbero consentire di avere a disposizione altri 500 mila metri cubi. L’ampliamento di Timpazzo si inserisce tra i tredici progetti strategici che la Regione ha posto come priorità. Lo scorso anno, venne consegnata una prima parte della nuova vasca, dopo la saturazione di quella preesistente, destinata alla fase di gestione post-mortem. Il presidente della Srr4, il sindaco di Butera Filippo Balbo, ha anche di recente spiegato che le scelte della società si stanno muovendo nell’ottica del piano regionale dei rifiuti, anche se le perplessità politiche non mancano.