Dalla sanità ai rifiuti, vertice Greco-maggioranza: su dirigenti consulterà segretario

Gela. In un periodo di forti sollecitazioni, che arrivano sia dalle stanze del municipio che dall’esterno, era probabilmente inevitabile che il sindaco Lucio Greco decidesse di confrontarsi con la sua maggioranza. Nel pomeriggio di oggi, l’avvocato ha riunito assessori e consiglieri dell’alleanza. Il sindaco è preoccupato per la situazione generale, resa ancora più complessa dal peso della pandemia. Nel corso dell’incontro, con molti partecipanti collegati da remoto, l’avvocato ha anche toccato un aspetto che rischia di inceppare, non poco, la macchina della burocrazia dell’ente. Ha voluto parlare dei casi, in sequenza, delle dimissioni presentate dai due dirigenti di settori strategici, l’ingegnere Grazia Cosentino e l’architetto Antonino Collura. Sembra che domani, Greco avrà un incontro con il segretario generale Loredana Patti, per cercare di capire come affrontare il prosieguo. Nella maggioranza, però, c’è chi vorrebbe seguire una strada “diplomatica”, con il tentativo di far rientrare entrambi i casi, cercando di convincere i due dirigenti, così da farli desistere. L’addio alle funzioni ricoperte, per diversi settori e per molte importanti procedure già avviate, costringerebbe ad una sorta di re-start, con tutte le incognite del caso. Ci sono finanziamenti, per ben oltre cento milioni di euro, che vanno concretizzati con i procedimenti avviati dai settori retti dai due dirigenti, che pare siano in rotta con il sindaco. Greco potrebbe cercare di rimettere le cose a posto, magari valutando le richieste che nei mesi sono arrivate proprio dai dirigenti, che ora invece hanno presentato le dimissioni. Il primo cittadino ha approfittato del vertice di maggioranza anche per introdurre questioni che toccano proprio i finanziamenti. Il Pnrr pare essere un obiettivo sul quale l’amministrazione vuole puntare parecchio. Non si esclude che possa essere costituito un gruppo di lavoro, che si occupi dell’attività tecnica e dei bandi per intercettare finanziamenti. In questo contesto, potrebbe collocarsi anche il percorso, decisamente complesso, per un nuovo ospedale, che faccia da punto di riferimento per tutta la zona sud della provincia. “E’ un’occasione più unica che rara – afferma Greco – e perderla o non riuscire a sfruttarla adeguatamente sarebbe da folli. L’assessore regionale Ruggero Razza ha già messo sul tavolo del ministro Speranza una lista di interventi e strutture sanitarie cui destinare questi fondi, ma ovviamente si tratta solo di una bozza. Del resto, la data di scadenza è ancora lontana e questo lasso di tempo, fino al 28 febbraio, salvo proroghe, servirà alle istituzioni e alla politica per avviare un confronto serrato con associazioni, parti sociali e sindacati, in modo da organizzarsi per formulare richieste ben precise. Come amministrazione, siamo chiamati ad avviare una intensa fase di concertazione, per valutare come muoverci e decidere insieme cosa chiedere per la nostra città. E’ mia intenzione avviare un dialogo proficuo e costante con maggioranza e consiglio comunale, capigruppo e commissione sanità, deputazione e rappresentanti sindacali, per cominciare a parlare delle opportunità che questo prezioso strumento offre. A breve, potrebbe anche nascere un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento di medici e professionisti della sanità a vario titolo, finalizzato proprio ad individuare le esigenze reali della sanità cittadina e a portarle sul tavolo di Asp e Regione per i passi successivi. Tutto quello che si potrà chiedere per il nostro ospedale e per il miglioramento dei servizi sanitari gelesi sarà chiesto. Occorre lavorare su una programmazione seria – conclude il Sindaco – per rafforzare la medicina territoriale e dare respiro a tutte le nostre strutture, e, di riflesso, a tutti i cittadini che di esse hanno bisogno”. “E’ un fatto assolutamente positivo – ha spiegato il vicesindaco Terenziano Di Stefano – che la maggioranza riesca a confrontarsi e a fare sintesi facilmente su temi così delicati, e bene ha fatto il sindaco a riunirci in maniera sistematica per interpellarci su argomenti tanto importanti per la città. Per quanto riguarda il Pnrr, nel ricordare che non si parla solo di sanità ma anche di economia, abbiamo lanciato la proposta di costituire un gruppo di lavoro al quale far partecipare sia la commissione sviluppo economico che quella per la sanità. Di volta in volta, poi, in base al progetto specifico per il quale ci sarà l’avviso pubblico, l’idea è quella di coinvolgere professionisti con competenze specifiche. Sulla questione rifiuti, infine, penso che questa amministrazione abbia davvero fatto di tutto, e che il sindaco non abbia nulla da rimproverarsi. In caso di ulteriore risposta negativa sulla gara, cosa che ci porterebbe verso una gestione in house, potremo dire di non avere responsabilità alcuna”. Greco ha informato i suoi anche sulle ultime evoluzioni burocratiche dell’iter per il porto rifugio. La maggioranza, però, attende risposte ad altri interrogativi.