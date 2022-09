Dalle carrozzine alle auto d’epoca, 74 dell’Unitalsi protagonisti al raduno del Veteran

Sotto lo sguardo attento del direttivo della sezione Sicilia orientale Unitalsi, presieduta da Giuseppe Fedele, ben 74 associati sono saliti a bordo delle 46 autovetture di interesse storico, rinnovando il raduno solidale. “Questo raduno – assicura Giuseppe Fedele (Unitalsi) – sintetizza lo spirito solidale nei confronti dei nostri associati che hanno l’opportunità di essere passeggeri protagonisti a bordo delle gloriose autovetture di un tempo”. L’evento motoristico porta la firma del “Veteran Motor Club”, nato dall’idea dei gentleman driver locali che per primi in città hanno voluto identificarsi in un club dedicato agli appassionati delle quattro e due ruote d’epoca. Gli organizzatori del “Veteran Motor Club”, Elio Cacciatore, Pippo Mangione (presidente), Pietro Giuseppe Danubio, Enrico D’assenza, Salvatore Falci, Fortunato Valenti e Maurizio D’amaro, hanno permesso il corretto svolgimento del raduno mantenendosi neutrali anche da coinvolgimenti politici, in vista delle imminenti elezioni nazionali e regionali.