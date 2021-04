Dalle monoposto ai kart, Gianni Carfì conquista ancora il podio

Vittoria. Piazza d’onore per Gianni Carfì nel campionato interprovinciale di kart, nella categoria “125 over 50”. Sul kartodromo “Sole e luna” di Vittoria il pilota gelese ha monopolizzato il podio sia in gara uno che in gara due. Nella prima manche, Carfì, a causa di una qualificazione da dimenticare si è reso protagonista di una rimonta conclusasi al terso posto sotto la bandiera a scacchi.