Dalle periferie ai centri storici, tante opere di Collodoro: ora l’omaggio alla Montalcini

Gela. In pochi anni, è riuscito a diventare tra gli artisti più in voga della street art in Italia. Ormai, le opere di Roberto Collodoro sono presenti in diverse zone dello stivale e tante amministrazioni comunali, ma anche privati, si affidano a lui per fare rivivere pezzi di città da tempo rimaste in secondo piano o per ricordare fatti e personaggi, che hanno lasciato un segno nella storia di piccoli e grandi centri. L’ultima firma, solo in ordine di tempo, Collodoro, insieme ad altri artisti, l’ha messa su un’opera per Rita Levi Montalcini, alla quale l’amministrazione lombarda di Osio Sotto ha deciso di dedicare la zona del sottopasso, dove sono concentrati servizi sanitari e sociali.