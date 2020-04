Dalle visiere per i medici ai 1000 euro di un cittadino anonimo, tante donazioni

Gela. I gesti di solidarietà stanno facendo emergere la bellezza della città che deve essere conservata anche dopo l’emergenza Covid 19. Custodita come un dono prezioso per trasformarla in normalità. Che siano privati o commercianti, imprenditori o artigiani, ognuno sta facendo la propria parte.

Ieri i supermercati Faraci hanno donato l’ennesimo carico di alimenti. Così come era accaduto per la Caritas Salesiana, poi per la Casa del Volontariato, ieri è toccata alla Croce Rossa. Interi furgoni di derrate alimentari, latte, pasta, colombe pasquali, prodotti per l’igiene, acqua e tanto altro.