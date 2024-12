Dall’industria pesante al gas, una transizione mai conclusa nell’inchiesta di Turco e Silvestre

Ad arricchire la narrazione della storia industriale di Eni in città, la ristampa del saggio antropologico dei sociologi Hytten e Marchioni, e il contributo in diretta streaming di Lorenzo D’Orsi, docente dell’Università di Foggia, che tra il 2020 e il 2022 ha condotto una ricerca etnografica proprio a Gela. Un’inchiesta che prova a far luce su una città per anni simbolo del rapporto controverso tra sviluppo economico, sostenibilità e memoria storica.