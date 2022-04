Damante direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale

Gela. Il bando risale a tre anni fa, prima della pandemia da Covid che ha poi impegnato l’intera struttura ospedaliera del “Vittorio Emanuele”. La commissione, costituita per valutare i curriculum dei medici in lizza per la direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione del nosocomio, negli scorsi giorni ha individuato le credenziali e i titoli del dottor Salvatore Damante. E’ stato scelto come direttore della struttura complessa, per i prossimi cinque anni. A conclusione della selezione, il medico firmerà il contratto, per il suo nuovo ruolo all’interno del nosocomio.