Gela. Ci sono stati notevoli danni ad uno stabile, pare da poco ristrutturato, in via Livorno. Nella notte, subito dopo le due, un pneumatico è stato dato alle fiamme proprio davanti all’ingresso dell’immobile. Nella struttura non vive nessuno e il proprietario si trova fuori città per ragioni di lavoro. È stato necessario l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I militari seguono la pista del rogo doloso.