Danni agricoltura, “Una Buona Idea”: “C’era un piano di prevenzione? Indagine su dighe”

Servono verifiche dettagliate e accertamenti veri sulle cause di quanto accaduto. Per i civici, non ci si può limitare ad addebitare tutto all’eccezionale ondata di maltempo. “Incolpare le avverse condizioni meteorologiche, senza approfondire nel dettaglio le procedure del se e come siano state effettuate le manutenzioni dei canali e dei fiumi, altro non farebbe che creare un alibi e sposterebbe il problema alla prossima emergenza meteo, senza però aiutare gli agricoltori. In ragione di questo e a sostegno dei nostri agricoltori – continuano – chiediamo che venga avviata un’indagine conoscitiva da parte dell’assessorato comunale e regionale all’agricoltura, che chiarisca se le attività delle dighe abbiano o meno rispettato le procedure per i momenti di emergenza e se esiste un piano programmatico preventivo emergenziale. L’emergenza, non atmosferica ma programmatica procedurale, ora è tale che è bene che anche la commissione regionale agricoltura si attivi con un’indagine. Sul tema delle emergenze atmosferiche e dei danni causati agli agricoltori, le incessanti piogge non devono trasformarsi in alibi ed i proclami del giorno dopo non bastano ad aiutare gli agricoltori. Loro già patiscono gli aumenti dei prezzi del carburante, del gas, delle materie prime oltre alla concorrenza estera. Se non si interviene un indotto di oltre 5 mila persone rischia di non avere più un lavoro”.