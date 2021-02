Danni ai locali del centro, Alabiso: “Comune paghi e copra i costi delle riparazioni”

Gela. Il Comune deve farsi carico dei danni subiti, nella notte, dai titolari di tante attività commerciali del centro storico. Un giovane, con disturbi psichici, è tornato a colpire, dopo quanto accaduto anche lo scorso mese. Il consigliere comunale della Lega Emanuele Alabiso pensa che da Palazzo di Città debba partire segnale concreto, anche per l’assenza evidente di controlli nella zona. “Al di là della persona, che possa avere o meno problemi, dai fatti è emersa la totale assenza di controllo della città. E’ assurdo che per un’ora e mezza – dice Alabiso – l’autore del fatto possa aver agito indisturbato, su tutto corso Vittorio Emanuele, devastando piante e arredi dei locali commerciali. Tradotto, vuol dire che nessuna pattuglia delle forze dell’ordine , di qualsiasi corpo, o di istituti di vigilanza privati, ha percorso la principale via cittadina. Un segnale, purtroppo, inquietante, che può invogliare i delinquenti ad agire indisturbati”. Secondo l’esponente salviniano, coprire i danni economici subiti dagli esercenti sarebbe quasi un atto dovuto per il Comune, che deve dimostrarsi vicino alle esigenze di chi ha già patito la stretta delle misure anti-Covid.