Danni al comparto agricolo, modulistica in municipio: Incardona, “in contatto con la Regione”

Gela. L’assessorato regionale all’agricoltura ha trasmesso anche in municipio la modulistica per la segnalazione dei danni riportati dagli agricoltori locali. Sono notevoli e tutti causati dall’ondata di maltempo della scorsa settimana. “Siamo in continuo contatto con l’assessorato regionale – spiega l’assessore all’agricoltura Salvatore Incardona – il lavoro da fare è complesso ma abbiamo tutta la modulistica che ci servirà per un censimento dei danni e delle aziende colpite”. Incardona si rivolge anche alla commissione ambiente, il cui presidente Rosario Trainito ha annunciato che ci sarà una missiva direttamente all’assessore regionale Luca Sammartino.