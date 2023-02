Danni al comparto agricolo, sopralluogo di Sammartino: “Sarà dichiarato lo stato di calamità”

“Sono stato a Mineo e Mazzarrone nel calatino, poi ad Acate e Vittoria nel ragusano ed infine nei territori di Niscemi e Gela in provincia di Caltanissetta. L’Assessorato – prosegue Sammartino – fornirà già nei prossimi giorni mezzi ai Comuni interessati in modo da poter approntare i primi aiuti alle aziende agricole per intervenire da subito in prossimità degli alvei dei fiumi. L’assessorato regionale all’agricoltura fornirà assistenza ai produttori agricoli e le informazioni necessarie per la quantificazione dei danni in vista della giunta regionale che dichiarerà lo stato di calamità. Ringrazio intanto i volontari e la Protezione civile per l’importante lavoro profuso a seguito dell’evento ciclonico”, ha concluso.