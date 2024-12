Danni al parcheggio Arena, minore individuato: sosterrà un periodo di messa alla prova

Gela. Venne individuato tra i giovani intenti ad arrecare danni all’interno del parcheggio Arena, in centro storico. Per un minore, è stata autorizzata la messa alla prova. Il giudice ha accolto l’istanza avanzata dalla difesa, con il legale Francesca Granvillano. I fatti risalgono a due anni fa. Più volte, la struttura pubblica è stata oggetto di azioni vandaliche, in gran parte messe in atto da giovani.