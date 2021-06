Danni all’associazione Smaf, commissione: “Pronti a ripulire tutto insieme a loro”

Gela. I danni causati dal fuoco nella sede dell’associazione Smaf, a Canalazzo, preoccupano i consiglieri della commissione consiliare cultura. Il presidente Rosario Trainito e i componenti Sandra Bennici e Carlo Romano si dicono pronti ad intervenire, qualora dall’associazione dovessero giungere richieste di supporto. “Massima solidarietà ai ragazzi dell’associazione, visto che nessun altro è ancora intervenuto. Ci mettiamo a loro disposizione e siamo pronti a collaborare con il presidente Arizzi, così da dare una mano per ripulire e riparare ciò che è stato danneggiato”. Per i consiglieri, il lavoro dell’associazione in un quartiere come Canalazzo è molto importante, nell’ottica di un recupero sociale e culturale.