“Dati Lega su differenziata non veritieri”, Robilatte: “C’è stata richiesta ad Eni per impianto pilota”

Gela. “Il calo c’è ma i dati forniti dalla Lega sono errati e strumentali”. L’assessore Grazia Robilatte, che ha la delega ai rifiuti, ha voluto tracciare un quadro dell’attuale sistema della raccolta differenziata in città. Una riduzione del 15 per cento, da maggio ad oggi. “L’emergenza riguarda l’intera Sicilia – ha spiegato nel corso di una conferenza stampa – ma l’amministrazione comunale ha stipulato due convenzioni con le società Kalat e Raco, che riguardano il conferimento dell’organico della raccolta differenziata. Inoltre, ne abbiamo concluso un’altra con la società Chimera per gli indumenti, gli olii, le batterie e altri rifiuti di questo genere. Il nostro obiettivo rimane il raggiungimento del 65 per cento di differenziata, così da evitare sanzioni”. Per ora, come ha confermato l’assessore in quota Pd, non ci saranno conferimenti nell’impianto pilota “Waste to fuel” di Eni. “Non è vero, come dicono i consiglieri della Lega, che l’amministrazione non abbia fatto nulla – ha proseguito – la richiesta ad Eni l’abbiamo inoltrata, ma ci è stato risposto di no. Non si tratta di un diniego politico o di altro genere, l’azienda ha una convenzione in atto con la Srr di Ragusa ed essendo un impianto pilota, al momento non può ricevere altri quantitativi. Quando verrà ampliata la portata, allora chiederemo che la priorità vada ai nostri conferimenti”. Eni, di recente, ha anche smentito la possibilità di un’intesa con Ghelas per la gestione del servizio rifiuti. Ipotesi che era stata annunciata dal sindaco Lucio Greco, ma che è finita ben presto nel cassetto, tanto che l’amministrazione comunale ha confermato la prosecuzione nel sistema della Srr4, anche per la gara pluriennale. Per l’assessore, è del tutto privo di fondamento sostenere, come fanno i leghisti, che vengano persi cinquantamila euro al mese. Robilatte ha invece confermato la partecipazione al bando regionale per i finanziamenti destinati al Centro comunale di raccolta, che dovrebbe sorgere a Macchitella.