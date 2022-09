“Davide Emmanuello è ancora pericoloso”, Cassazione conferma il 41 bis

“Ai fini della valutazione della cessazione della pericolosità sociale non sono stati, invece, presi in esame né l’assenza di condotte in costanza di regime penitenziario suscettibili di essere interpretate come indicative della perduranza della sua volontà partecipativa. E’ stato ignorato che Emmanuello ha sempre positivamente partecipato al trattamento, dimostrando in concreto l’intervenuta dissociazione anche astenendosi dal commettere infrazioni disciplinari e financo evitando colloqui visivi con i familiari”, viene riferito rispetto alla linea di difesa. La Corte di Cassazione ha però ritenuto pienamente valida la motivazione posta dalla tribunale di sorveglianza e non ha accolto le richieste di Emmanuello, da anni ormai sottoposto al carcere duro perché considerato pericoloso, in relazione ai reati, anche di sangue, commessi in passato.