Db sostiene ricandidatura Musumeci, Orlando: “Prossimo incontro provinciale in città”

Gela. Ieri, a Palermo, il presidente della Regione Nello Musumeci ha radunato tutto il suo governo, anche nel tentativo di mettere in tasca, in anticipo, il “biglietto” per una ricandidatura. Nel corso della lunga convention, sono stati declinati i risultati dell’attività. A livello locale, c’è una forte opposizione e non sono mai mancate le tensioni tra Palazzo di Città e la Regione. Il gruppo del presidente è opposizione al sindaco Lucio Greco. A Palermo, c’era il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando. “Penso che ci siano tutte le condizioni per una ricandidatura del presidente e anche le parole del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè vanno in questa direzione. L’assessore Alberto Samonà – spiega – ha espressamente citato Gela, per il rilancio cultura, indicandolo come un territorio al quale la Regione guarda con molto interesse. Mercoledì, è prevista la visita dell’assessore Ruggiero Razza e della commissione sanità dell’Ars, che effettueranno verifiche all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Sui progetti, è anche vero che molto dipende dal governo nazionale”. Fin dall’insediamento della giunta Greco a Palazzo di Città, le incomprensioni con Palermo ci sono state e sono proseguite nel tempo. I tagli ai finanziamenti e una sanità locale che attende ancora tante risposte, sono punti rimasti irrisolti, anche se nell’ultimo periodo il dialogo appare decisamente più disteso. Pare che a Palermo, ieri, non ci fossero rappresentanti della giunta Greco. Da alcune settimane, voci ipotizzano un avvicinamento del sindaco all’area politica del presidente Musumeci, ma nulla è confermato. Lo stesso Orlando ha escluso di aver mai avuto contatti con il sindaco. “Sicuramente, quello di ieri è stato un momento importante, anche da un punto di vista politico – aggiunge Orlando – probabilmente, la prossima riunione del gruppo provinciale si terrà in città. Attendo indicazioni precise. E’ chiaro che anche sul territorio, a breve, si porrà la necessità di valutare aspetti come quello delle candidature per le prossime regionali. Noi siamo per una ricandidatura del presidente Musumeci e il governo regionale mi è sembrato molto unito”.