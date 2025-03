Dc aspetta il centrodestra, lista per le provinciali: Licata, “Comune in mano ai cinquestelle”

Il commissario non usa eufemismi quando il tema è l’attuale situazione amministrativa in città. “Mi spiace dirlo ma è evidente che manca programmazione – sottolinea – aspettiamo ancora gli atti importanti annunciati dal sindaco, che però tende a usare la strategia delle bugie. Ha dato in mano il Comune al Movimento cinquestelle. Tutto passa dagli umori del sindaco e dell’onorevole Di Paola. Il Pd è sempre più silente e sottodimensionato. Non si fa altro che pensare alla gestione del potere. Basta dare una lettura ai provvedimenti con i quali si affidano gli incarichi. Una serie di prebende, sotto gli occhi di tutti”. Così come il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, anche Licata, che fu tra i primi sostenitori della coalizione tra moderati e centrodestra, alle amministrative, non crede affatto alla compiutezza del “modello Gela”. “Non esiste – aggiunge – non c’è nessuna visione della città. Le strade sono un continuo colabrodo e il verde pubblico è lasciato al proprio destino. Il sindaco sta solo cercando di rispettare gli accordi elettorali stretti per le urne. Senza veri atti si fa fatica a condurre un’opposizione. Attendiamo il bilancio e il contratto della Ghelas. Ma se ci saranno i pareri non favorevoli dei revisori, come è già accaduto, cosa si verificherà?”.