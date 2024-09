Dc, dirigenti cuffariani preparano la ripartenza: sulle priorità pronti ad incontrare il sindaco

Gela. La Dc, tra gli scranni dell’assise civica, nelle fila dell’opposizione, è il gruppo maggiormente rappresentato, con i consiglieri Guastella e Irti. Alle amministrative, i cuffariani hanno voluto con forza il progetto che ha visto alla testa l’ingegnere Grazia Cosentino. Un’alleanza con il centrodestra dei partiti che però non ha trovato esito al ballottaggio. I dirigenti cuffariani, la prossima settimana, inizieranno a tracciare la linea per ciò che bisognerà porre tra le priorità. Ripredono l’attività interna. Tutti, ad iniziare dal commissario cittadino Giuseppe Licata, escludono un’opposizione a priori. A partire dai lavori d’aula, si muoveranno lungo il solco di “un’opposizione fattiva”. I disservizi idrici, il decoro della città, i servizi sociali, sono alcuni aspetti sui quali svolgere approfondimenti. Il canale di dialogo tra la dirigenza e il gruppo consiliare è sempre aperto. Gli esponenti della Dc lavorano per quella che viene definita “conferenza programmatica”. Vogliono finalizzare punti precisi per la città. Chiederanno un incontro direttamente al sindaco Terenziano Di Stefano. Sembra questa la volontà che va per la maggiore. Il primo cittadino potrebbe essere invitato a prendere parte alla conferenza programmatica. I cuffariani non pare temano “confusioni” politiche. Sono all’opposizione della giunta ma non vogliono astrarsi dai temi urgenti e potrebbero aprire le porte al sindaco, proprio per indicargli alcuni versanti programmatici che reputano essenziali.