“Dc pronta alla sfiducia”, Giannone: “Basta barzellette, Pd e progressisti con chi stanno?”

Gela. “Noi siamo pronti ma gli altri, in aula, lo saranno altrettanto?”. Il coordinatore cuffariano Natino Giannone riapre il fronte della sfiducia al sindaco Lucio Greco. La mozione è depositata da mesi, con le firme dei consiglieri di centrodestra e del dem Gaetano Orlando. La Dc ha lasciato la giunta dopo aver tentato di spostarla proprio verso il centrodestra. “Per noi ci sono tutte le condizioni – dice Giannone – il nostro consigliere Vincenzo Cascino ha lasciato anche la presidenza della commissione sport e turismo. È una barzelletta andare avanti con una presunta maggioranza di sette o otto consiglieri. Noi siamo sempre disponibili a votare gli atti per la città ma quest’amministrazione non ha prospettive. Agli assessori che si rivolgono all’opposizione per far passare gli atti, dico di prendere atto della situazione e di dimettersi. Prima di tutto dovrebbe valere il bene della città”. Cascino non ha ancora apposto la firma sulla mozione, che allo stato necessita almeno della sua adesione per arrivare in aula consiliare, nella fase più difficile dell’emergenza finanziaria del municipio.