Ddl acqua pubblica, “PeR” e “Controcorrente” sempre più vicini: “Troppo silenzio dalle altre forze”

Gela. Un’iniziativa istituzionale e politica che per il segretario regionale di “PeR”, Miguel Donegani, segna un discrimine evidente, anzitutto tra le file dei progressisti, in città e nel contesto regionale. Ancora una volta, l’ex parlamentare Ars, nel corso dell’appuntamento della scuola politica del laboratorio, ha richiamato la proposta di legge per il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico. Il movimento ha collaborato con il deputato Ars di “Controcorrente”, Ismaele La Vardera. Proprio lui si è fatto carico di presentare la proposta all’Assemblea regionale. Il parlamentare ha dialogato con Donegani, in videocollegamento. “Le forze politiche che da sempre si professano per l’acqua pubblica perché non parlano? Perché questo silenzio rispetto alla nostra iniziativa? Noi non dobbiamo tutelare nessuno e non abbiamo vincoli. Il nostro unico vincolo è con i cittadini”, ha tenuto a precisare il leader “PeR”.