De Luca, “una lista per il territorio”: “Politici locali hanno pensato solo a carriera”

Caltanissetta. Nel tardo pomeriggio, Cateno De Luca sarà in città, su iniziativa dei suoi sostenitori locali, a partire dall’imprenditore Marco Maniglia. Visiterà anche la sua attività commerciale. De Luca, questa mattina, ha fatto tappa a Caltanissetta, nel tour del suo movimento “Sicilia Vera”, che sta strutturando le proprie fila per le prossime elezioni regionali. L’ex sindaco di Messina ha confermato che “Sicilia Vera” avrà la propria lista per la provincia di Caltanissetta e ha attaccato quei “politici che fino ad oggi non si sono interessati del territorio, ma hanno preferito preoccuparsi solo delle loro carriere e dei loro interessi”, così ha detto. “Puntiamo sulla presentazione di una lista di volti nuovi, di uomini e donne capaci di rappresentare le enormi potenzialità di questa provincia che fino ad oggi ha espresso politici non all’altezza dell’importanza di questo territorio”, ha proseguito. De Luca e i suoi stanno raccogliendo adesioni e sono in fase di definizione del programma da presentare agli elettori.