Debiti, consiglio in difficoltà: tra i pro-Greco l’astensione per lanciare segnali

Gela. Con gli atti sugli immobili abusivi e il regolamento per Montelungo, per ora ritirati, in consiglio comunale, questa sera, l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sui debiti fuori bilancio e le sorprese non sono mancate. Anzitutto, è arrivata la conferma che l’aria che si respira tra le fila dei pro-Greco è tutt’altro che favorevole alla pacificazione. Proprio i debiti fuori bilancio hanno messo in difficoltà l’aula. Un drappello di pro-Greco, soprattutto i consiglieri ex commissione bilancio, hanno deciso per l’astensione. Uno dei provvedimenti non è stato approvato, anche se tanti sono stati i dubbi sul valore da attribuire agli astenuti. Inizialmente, sono stati considerati come voti contrari, anche se dal parere, informale, poi richiesto al segretario generale, è emersa una linea interpretativa, che invece tende ad escluderli dal computo finale. Anche il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito non ha nascosto i dubbi. I consiglieri di “Una Buona Idea” Davide Sincero e Rosario Faraci hanno chiesto di non cambiare linea “in corso d’opera”. Maggioranza e opposizione hanno chiesto più volte lumi, pur con interpretazioni anche piuttosto differenti.