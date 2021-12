Debiti e relazione annuale del sindaco, in consiglio comunale manca il numero legale

Gela. Niente numero legale, sia alla prima chiamata dell’appello che alla successiva, un’ora dopo. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito non ha potuto far altro che rinviare a domani, la seduta del civico consesso fissata per valutare non solo quindici debiti fuori bilancio ma anche la relazione annuale del sindaco, che a causa dei ritardi nella presentazione ha già fatto discutere parecchio. Senza numero legale, non è stato possibile neanche avviare il dibattito.