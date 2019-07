Debiti per 100 mila euro, dipendente pubblico sul baratro: dovrà pagare solo 20 mila euro

Gela. Era finito nella morsa dei debiti contratti, anche con banche e creditori privati. Un totale di 100 mila euro che hanno messo sul lastrico un dipendente pubblico, già gravato da due trattenute del quinto dello stipendio. Con 900 euro al mese non riusciva più a portare avanti la propria famiglia, composta anche da tre figli. L’ultima spiaggia è stata la presentazione di un’istanza per l’omologazione di un accordo di composizione della crisi. Attraverso il legale Salvatore Psaila, si è rivolto ai giudici civili del tribunale. Il piano proposto è stato accolto dai magistrati. Così, il debito da 100 mila euro è stato abbattuto dell’80 per cento. Dovrà versare ai creditori 21 mila euro, attraverso rate mensili da 300 euro, per i prossimi sei anni. Solo in questo modo, è riuscito ad evitare il baratro del totale “fallimento” personale.