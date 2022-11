Debuttano le giovanili di Volley Gela ed Ecoplast

Per quanto riguarda l’Ecoplast, il debutto dell’under 17 maschile di lunedì sera si è concluso con il risultato di 1-3 in favore della Limpiados. Si tratta infatti, come per l’under 18 femminile, della prima esperienza nella categoria under 17. Stasera ci sarà invece l’esordio dell’under 19, che vedrà la squadra di coach Blanco affrontare la Kanguro Caltanissetta. La società evidenzia l’importanza del settore giovanile al di là dei primi risultati raggiunti, sottolineando anche l’esperienza sportiva e umana che i giovani stanno facendo.