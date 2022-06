Deceduti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale: andrebbe aggiornato

Gela. Il tribunale non aggiorna da settembre del 2019 l’albo dei periti e dei Consulenti tecnici d’ufficio, conosciuti meglio come Ctu. L’attuale graduatoria non soddisferebbe la reale richiesta di professionisti tanto da costringere il tribunale a ricorrere a figure di altri comuni del territorio. Tra tutti i mediatori familiari, dove il tribunale, in attesa di aggiornare l’albo, preferirebbe rivolgersi al vicino comune di Caltagirone ignorando chi, invece, ha presentato regolare istanza.