“Decidono solo Roma ed Eni”, Siciliano dopo intesa: “Che fine ha fatto democrazia partecipata M5s?”

Gela. Le perplessità, soprattutto politiche, le addensa intorno alla gestione della “pratica” Via e sul nuovo protocollo, che portano chiaramente il sigillo del Movimento cinquestelle. L’ex vicesindaco Simone Siciliano, che fu parte fondamentale della prima giunta grillina di Domenico Messinese, non è del tutto convinto di quanto annunciato ieri, in pompa magna, dal ministro Sergio Costa e da Eni. Sblocco della proroga Via per la base gas di Eni e protocollo in vista di una totale decarbonizzazione del sito industriale locale. Per Siciliano, che adesso è segretario politico di “Sviluppo Democratico”, territorio e istituzioni locali sarebbero state tagliate fuori. Così, parla di “sconcertante strafottenza e noncuranza della necessità di evitare che si arrivasse a firmare un altro protocollo d’intesa senza che lo stesso venisse concertato dal territorio, senza che lo stesso venisse argomentato dalle massime rappresentanze politiche del territorio, come il consiglio comunale, la giunta, con in testa il primo cittadino, che si ritroveranno a governare dei processi, decisi da altri, senza esserne stati coinvolti, come se il destino della città debba rimanere di esclusiva titolarità di Eni e Roma”. Per l’ex numero due della giunta sfiduciata, ci sono tanti punti da chiarire. “Che ruolo ha avuto la Regione, che si troverà a governare con la sua farraginosa macchina burocratica gli eventuali processi autorizzativi derivanti dalla firma del protocollo? Che ruolo ha avuto il Tavolo per la verifica del Protocol d’’intesa, di cui il ministro dello sviluppo economico e delle politiche sociali è responsabile insieme a Regione e Comune? – continua – che ruolo ha avuto la Prefettura di Caltanissetta, che viene chiamata in ballo solo quando i protocolli non producono quando sperato? Che ruolo ha avuto il Gruppo di Coordinamento e Controllo, con 5 ministeri coinvolti per la governance dei processi di rilancio dell’area di crisi? Ma sopratutto che ruolo hanno avuto gli attori del Tavolo permanente delle bonifiche, costituito con due dipartimenti del Ministero per la tutela ambientale, l’istituto superiore della Sanità, il Comune di Gela, la Regione Siciliana, la Provincia di Caltanissetta e due comitati tecnico-scientifici come Ispra e Arpa, oltre all’Inail e all’Asp? Dico sopratutto, perché nell’ultima conferenza dei servizi tenutasi a Roma, i componenti del tavolo avevano deliberato che Eni ultimasse le operazioni di bonifica dell’intera area della raffineria di Gela, suoli e falde incluse entro il 2021. Che ripercussione avrà questo protocollo che sembra frutto dell’iniziativa unilaterale di Eni, rispetto ai procedimenti di bonifica bloccati al ministero dell’ambiente?”.