Decine di polpette avvelenate a Giardinelli, due cani rischiano di morire

Gela. Un altro caso di avvelenamento, per fortuna andato male. Succede nel quartiere Giardinelli dove ignoti hanno cosparso le aree pubbliche, dove solitamente vengono portati a spasso cani padronali e girano gatti in libertà, di polpette avvelenate.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata una donna, dopo aver visto i suoi due cani avventarsi su polpette “sospette”. La giovane ha fatto appena in tempo a strappare i suoi due quattro zampe dal cibo avvelenato. Era chiaro che si trattasse di alimenti carichi di farmaci velenosi per la presenza di un colore bluastro. I due cani hanno avuto ugualmente delle conseguenze ma non sono in pericolo di vita. Alcuni volontari dell’Oipa ed altri cittadini hanno trovato decine di polpette avvelenate in via India, via America ed altre strade di Giardinelli.

L’Oipa inoltrerà una denuncia contro ignoti ma non è la prima volta che succede. In passato sono stati uccisi soprattutto gatti con esche avvelenate. Un reato penale previsto anche da una ordinanza del Ministero della salute che ha indicato un percorso per contrastare il fenomeno.