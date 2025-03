Decommissioning condotte Enimed, Regione dà parere positivo per la valutazione di incidenza

Gela. Ormai da tempo, Enimed è impegnata, sul territorio locale, in un piano ampio di decommissioning delle condotte interrate, non più in uso. Sono le linee che un tempo venivano attivate per il passaggio degli idrocarburi. Sono diversi i progetti di rimozione presentati ed esitati dagli enti competenti in materia autorizzativa. La Regione, attraverso un decreto del dipartimento dell’ambiente, ha disposto la conclusione “con parere positivo” del procedimento di valutazione di incidenza per gli interventi finalizzati alla rimozione delle linee interrate che collegano il pozzo “Gela 15”, nell’area di raffineria, al terzo centro raccolta olio di Enimed.