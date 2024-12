Decoro urbano, affidati i lavori: coperture economiche con i fondi delle compensazioni Eni

Gela. L’accelerazione è stata voluta dall’assessorato all’ambiente guidato dal dem Giuseppe Fava e l’avvento del neo segretario generale Giovanni Curaba, che ha la dirigenza ad interim del settore, ha consentito di finalizzare l’affidamento dei tre interventi per il decoro urbano. In totale, la copertura è di trecentomila euro dalle compensazioni Eni. Sono stati affidati i lavori per riqualificare aree di corso Vittorio Emanuele, della zona del lungomare ovest e del cavalcavia di via Venezia. Gli uffici hanno individuato le aziende che se ne occuperanno, con offerte selezionate attraverso il sistema Mepa.