Decoro urbano, Fava: “Da lunedì al via gli interventi in tutta la città”

Gela. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sulle gravi carenze di manutenzione nei diversi quartieri, l’assessore al decoro urbano, Giuseppe Fava, ha annunciato l’avvio di interventi mirati a partire da lunedì. Le operazioni interesseranno le aree più critiche della città. Negli ultimi tempi, molti residenti hanno manifestato il proprio malcontento per lo stato di degrado di diverse zone urbane. Strade sporche, marciapiedi dissestati e verde pubblico poco curato sono solo alcune delle problematiche sollevate. L’assessore Fava ha voluto rispondere direttamente ai cittadini, assicurando che l’amministrazione comunale è al lavoro per garantire un miglioramento tangibile delle condizioni urbane.

Un altro tema sollevato riguarda l’utilizzo delle spazzatrici automatiche, spesso accusate di non coprire adeguatamente il territorio. Fava ha precisato che, per contratto, questi mezzi possono operare solo in alcune arterie principali della città, escludendo quindi le strade secondarie. Una limitazione che, pur creando disagi, non dipende dall’amministrazione locale ma da accordi preesistenti. L’assessore ha infine sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per mantenere la città pulita e decorosa. Se da un lato l’amministrazione si impegna a migliorare i servizi di pulizia e manutenzione, dall’altro è fondamentale che i residenti adottino comportamenti responsabili, evitando di abbandonare rifiuti e rispettando le regole del decoro urbano.