Def, Tajani “Vogliamo mantenere il taglio del cuneo fiscale”

TORINO (ITALPRESS) – “Il governo ha lavorato bene in attesa delle decisioni della futura Commissione Europea e del Patto di stabilità. In accordo con la Commissione Europea è stato presentato un testo e nella seconda parte dell’anno con la nuova Commissione potremo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. In modo particolare il mantenimento del taglio del cuneo fiscale e il mantenimento dei provvedimenti a favore delle donne che hanno da due figli in su per impedire che le donne siano obbligate a scegliere tra maternità e lavoro. Noi dobbiamo battere il calo demografico”. Così il Vicepremier Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di presentazione della candidatura alle elezioni europee di Paolo Damilano nelle liste di Forza Italia. Foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).