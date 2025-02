Definanziamento, Cosentino e Pellegrino: “Occasione mancata per responsabilità dell’attuale sindaco”

Gela. La vicenda del finanziamento da oltre tre milioni di euro per l’efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica della zona nord della città, con la revoca disposta dal dipartimento regionale dell’energia, non passa inosservata neanche tra le fila dell’opposizione consiliare. Fino a questo momento, si erano registrate prese di posizione fuori dal palazzo. I consiglieri di minoranza Cosentino e Pellegrino parlano di “occasione mancata”. “Il sindaco, al fine di giustificare la sua inadempienza nella qualità di assessore al ramo, mostra alla città una delibera di giunta che nulla ha a che vedere con il procedimento di revoca del finanziamento.

Il finanziamento è stato revocato perché nessuna azione è stata posta in essere dall’assessorato allora retto da Di Stefano, entro i termini previsti dalla linea di finanziamento. E’ sufficiente leggere gli atti – dicono – per comprendere le responsabilità della revoca del finanziamento. Sono da addebitare solo e esclusivamente all’attuale sindaco”.