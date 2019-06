“Degrado in città? Lavoriamo per renderla vivibile”, Trainito: “Ex giunta l’ha svenduta a Tekra e Caltaqua”

Gela. La nuova amministrazione comunale si trova ad affrontare una quotidianità cittadina decisamente complessa. I quartieri reclamano interventi e i servizi sono ai minimi. Nonostante sia alla guida della città solo da poche settimane, il sindaco Lucio Greco ha subito non poche critiche. La maggioranza a suo supporto, però, è decisamente solida e lo dimostra uno dei consiglieri più votati. “Il silenzio? E’ dimostrazione di lavoro – dice Rosario Trainito di “Un’Altra Gela” – è quello che stiamo facendo. Abbiamo come unico obiettivo rendere la città vivibile”. Il consigliere non è affatto tenero con la precedente amministrazione comunale. “Gli ultimi tre anni della gestione Messinese – spiega – hanno gettato nel baratro più assoluto la città, svendendola a Tekra e Caltaqua”. Le responsabilità, quindi, andrebbero valutate, soprattutto nell’ottica di quello che non è stato fatto in passato, anche se Trainito non nega che gli stessi cittadini non sempre rispondano presente, quando ci sono doveri precisi da adempiere. “Seppur insediato da soli ventuno giorni – prosegue – sto cercando di andare incontro a tutte le richieste che mi arrivano. Ci sono zone critiche, esposte al rischio incendi, che necessitano di interventi di pulizia. Ancora in troppi casi i rifiuti vengono lasciati in giro per le strade. Devo dire che ad ogni mia richiesta, il sindaco e la giunta si sono mostrati rapidi nell’intervenire. Purtroppo, almeno l’ottanta per cento della città deve convivere con il degrado. Abbiamo avviato gli interventi di pulizia, in un territorio che è molto vasto. Una parte dei cittadini continua a non collaborare, generando gravi disagi e problemi. I primi risultati si vedono e credo che riusciremo a cambiare questa città”.