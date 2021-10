Delegazione di Iv alla scuola politica di Faraone: “Ripartiamo soprattutto dai giovani”

Palermo. Il legame politico tra il gruppo locale dei renziani e il senatore Davide Faraone, prosegue. Era già stato confermato dall’incontro al Ministero dello sviluppo economico, che ha consentito al sindaco Lucio Greco di avere riscontri sulla proroga dell’accordo di programma. Nel fine settimana, una delegazione locale di Italia Viva ha preso parte a “Futura Renew South”, organizzata dallo stesso Faraone e dal professore Maurizio Carta. C’erano i rappresentanti locali di Italia Viva, Andrea Battiato, Angelo Catalano, Giuseppe Perna e Samuele Caiola. Una scuola politica, che ha consentito un confronto, anche con esponenti di governo. Si sono alternati il ministro Elena Bonetti, il viceministro Teresa Bellanova, la giornalista Rula Jebreal, il giursta Giovanni Fiandaca e il ministro forzista per il Sud Mara Carfagna. Nell’ultima giornata, un saluto l’ha garantito lo stesso Renzi. Le lezioni hanno riguardato diversi temi, economia, ambiente, transizione digitale, pari opportunità, lavoro, giustizia, tutto legato ai territori del Meridione. “La politica deve ripartire dai giovani e dalle competenze, l’era dei populisti è finita, adesso tocca a noi – spiega Giuseppe Perna che è segretario organizzativo di Italia Viva locale – io credo fortemente nella formazione, infatti dopo l’esperienza che ho vissuto a settembre alla scuola di Ponte di Legno, organizzata da Matteo Renzi, sono stato entusiasta di partecipare all’organizzazione di questo evento e ringrazio il senatore Davide Faraone per l’opportunità. Serve costruire passo dopo passo la classe dirigente di domani, serve avvicinare i giovani e i delusi alla politica perché non si può ignorare il dato dell’astensionismo emerso alle ultime amministrative, bisogna tornare ad ascoltare la gente e proporre una politica costruttiva basata sui contenuti e non sulla propaganda”.