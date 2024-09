Delia diventa medievale, concluso il festival

Delia. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 Delia si è trasformata in un grande villaggio medievale in occasione del grande festival “Delia Medievale”, promosso e posto in essere dall’Associazione Folklore Petiliano con il sostegno del Sindaco Bancheri, dell’assessore al ramo Deborah Lo Porto e dell’intera amministrazione che ha sposato in pieno il progetto e con il contributo di numerose figure professionali che Delia ha la fortuna e l’onore di avere in seno.