Delusione di coppa per l’Ssd Gela, arriva la sconfitta 2-0 a Ragusa

Gela. Inizia male la stagione della Ssd Gela in coppa. A Ragusa, contro una squadra che incontrerà domenica prossima in campionato, i ragazzi di Mirko Fausciana hanno perso 2-0 la gara di andata del primo di turno. Pro Ragusa già avanti al 18’ con Vitale su calcio di punizione con una deviazione da parte della barriera. I biancazzurri tentano di rimontare ma il primo tempo si chiude con il vantaggio ibleo. Nei 45’ successivi Ascia e compagni dominano la scena tenendo in mano le redini del gioco ma tutti i tentativi di rimonta risultano vani. A 5’ dal termine è Di Franco a siglare la seconda rete per il Pro Ragusa.

Non cerca alibi il ds Marco Cammarata. “Abbiamo disputato una partita a tratti positiva con una squadra organizzata. Prendiamo atto di questo risultato consapevoli che tra una settimana saremo nuovamente a Ragusa per la prima giornata di campionato conoscendo già la forza degli avversari. Non ci arrendiamo, accettiamo il risultato del campo e pensiamo alla prossima partita”.