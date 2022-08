Dem con Di Cristina, Andaloro e Castiglione: chiusa la lista, intesa con mondo civico

Caltanissetta. In un clima di fortissima incertezza, con partiti ancora alle prese con il toto nomi per le liste, i dem hanno chiuso per le regionali e per le politiche. Domani, è in programma la direzione regionale. Come riferito ieri, la “quota” rosa è stata individuata a Caltanissetta e non è espressione diretta del partito. Si tratta della professoressa Marina Castiglione, ex vicesindaco del capoluogo nisseno, che correrà anche per l’uninominale al Senato. “Una candidatura proposta dal vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e dalla comunità del Partito Democratico nisseno, accolta con grande generosità dalla professoressa Castiglione. Una candidatura che avvia un percorso politico di ampio respiro e che sarà accompagnata da un accordo programmatico sottoscritto dal Partito democratico nisseno e dal movimento civico Più Città, di cui la professoressa Castiglione è fondatrice ed autorevole rappresentante. Insieme vogliamo andare oltre le differenze e le divisioni del passato, per chiudere la terribile stagione di governo della destra siciliana e per offrire un’opportunità di riscatto a Caltanissetta”, fanno sapere dal partito provinciale. Castiglione si aggiunge al segretario provinciale Peppe Di Cristina, che insieme agli altri dirigenti ha lavorato per arrivare all’intesa, e all’assessore di San Cataldo Marco Andaloro.