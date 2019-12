Dem contro Musumeci, Orlando: “Lagnosa polemica…dimostra contraddizioni giunta Greco”

“Le parole che arrivano dal Pd segnano una grave contraddizione e una manifesta assenza di coesione all’interno della giunta Greco – dice ancora il commissario di “DiventeràBellissima” – dove per primo lo stesso sindaco, come altre forze civiche e il gruppo di Forza Italia con la presenza in giunta dell’assessore Nadia Gnoffo e attraverso l’onorevole Michele Mancuso che è esponente della maggioranza di Musumeci, collaborano con il governo regionale per naturale opportunità, buonsenso e spirito costruttivo. I cittadini credo che comincino a chiedersi come sia stata imbastita la coalizione che ha portato all’elezione di Greco, senza impedire che le varie anime si mascherassero fittiziamente in liste civiche, per poi esordire invece come portatori di istanze antitetiche al progetto civico, oggi palesemente in contraddizione fra obiettivi concreti di soluzione dei problemi ed una vistosa occupazione del potere finalizzata a traguardi elettorali prossimi o futuri”. Per Orlando, quindi, dietro alla polemica contro il governo regionale, ci sarebbe un chiaro malessere della giunta del sindaco Greco.